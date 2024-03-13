Раскрыты самые эффективные способы запоминания деталей

Исследователи обнаружили, что обучение с временными интервалами улучшает запоминание предметов. Также оказалось, что элементы, которые были связаны с разными сценами, запоминались лучше, чем те, которые каждый раз демонстрировались с одной и той же сценой. Поэтому если вы хотите запомнить имя нового человека, то может оказаться полезным повторение этого имени и связывание его с другой информацией об этом человеке.

Напротив, ассоциативная память (запоминание предмета и сцены, с которой он был связан) работает лучше при многократном повторении одного и того же. Так, если вы хотите запомнить имя человека и какой-то факт о нём, то самым эффективным способом будет повторить одно и то же сочетание имени и факта несколько раз с определённым временным промежутком (несколько часов или дней).

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