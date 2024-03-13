Раскрыты самые эффективные способы запоминания деталей

Раскрыты самые эффективные способы запоминания деталейОсобенно это поможет тем, кто готовится к экзаменам
Многие более ранние исследования показали, что обучение и память улучшаются за счёт интервалов между занятиями. К примеру, если человек что-то учит накануне экзамена, то он, вероятно, всё это совсем скоро забудет. Напротив, если он учит материал в разные дни перед тестом, то у него будет больше шансов вспомнить его в течение более длительного времени.
В рамках нового исследования учёные провели два эксперимента. Они попросили участников запоминать пары предметов и сцен, которые были при каждом повторении идентичны или в которых предмет оставался прежним, но сцена каждый раз менялась.
Исследователи обнаружили, что обучение с временными интервалами улучшает запоминание предметов. Также оказалось, что элементы, которые были связаны с разными сценами, запоминались лучше, чем те, которые каждый раз демонстрировались с одной и той же сценой. Поэтому если вы хотите запомнить имя нового человека, то может оказаться полезным повторение этого имени и связывание его с другой информацией об этом человеке.
Напротив, ассоциативная память (запоминание предмета и сцены, с которой он был связан) работает лучше при многократном повторении одного и того же. Так, если вы хотите запомнить имя человека и какой-то факт о нём, то самым эффективным способом будет повторить одно и то же сочетание имени и факта несколько раз с определённым временным промежутком (несколько часов или дней).
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