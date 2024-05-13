Раскрыты самые популярные заблуждения о солнцезащитном креме и загаре

Раскрыты самые популярные заблуждения о солнцезащитном креме и загареИ многие в них верят
Недавний опрос показал, что 32% жителей США в возрасте до 35 лет согласны с утверждением, что загар делает людей более привлекательными и здоровыми. И это несмотря на множество научных исследований, связывающих воздействие солнца с раком кожи и её преждевременным старением.
Также этот опрос продемонстрировал, что примерно каждый седьмой (14%) взрослый в возрасте 35 лет и младше считает, что ежедневное использование солнцезащитного крема сильнее вредит коже, чем прямое воздействие солнечных лучей.
Наконец, почти четверть (23%) американцев, которым 35 лет или меньше, думают, что питьевая вода и соблюдение гидратированного режима предотвращают солнечные ожоги.
Здорового загара не бывает, говорит Раджеш Наир, доктор медицинских наук, хирург-онколог из Института рака Орландо. При загорелой коже вероятность развития рака становится выше.
На сегодня рак кожи — наиболее распространённых из всех его видов в Соединённых Штатах. Только примерно 1% случаев связан с меланомой, но чаще всего именно из-за неё люди умирают.
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