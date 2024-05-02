Раскрыты самые травмоопасные позы в сексе

Догги-стайл. Это самая опасная поза. 54% жителей Великобритании получали травмы или в ней. Избегайте её при проблемах с поясницей и позвоночником.

Секс стоя. Обычно у мужчин в этой позе повреждается спина.

Миссионерская поза. Чаще всего в ней происходит растяжение ног, рук, спины, возникает дискомфорт в суставах. Если вам больно лежать ровно в этой позе, то положите под спину свёрнутое полотенце или подушку.