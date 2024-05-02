Раскрыты самые травмоопасные позы в сексе

Раскрыты самые травмоопасные позы в сексеИ некоторые из них очень популярны
Догги-стайл. Это самая опасная поза. 54% жителей Великобритании получали травмы или в ней. Избегайте её при проблемах с поясницей и позвоночником.
Секс стоя. Обычно у мужчин в этой позе повреждается спина.
Миссионерская поза. Чаще всего в ней происходит растяжение ног, рук, спины, возникает дискомфорт в суставах. Если вам больно лежать ровно в этой позе, то положите под спину свёрнутое полотенце или подушку.
Обратная наездница. Одно исследование показало, что каждый пятый мужчина в этой позе ощущал боль в пенисе, а 1/4 участников получили перелом или вывих члена.
Секс-игрушки. Во избежание развития ИППП, ИМП и других инфекций обязательно мойте их после каждого использования.
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