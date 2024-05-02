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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 мая 2024, 08:15
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Раскрыты самые травмоопасные позы в сексе

И некоторые из них очень популярны
Исследование LoveНoney показало, что 4 из 10 человек получали во время секса травмы. В этом же признались 36% женщин и 39% мужчин. Вот в каких позах такое, вероятнее всего, произойдёт.
Раскрыты самые травмоопасные позы в сексе
© Promescent

Догги-стайл. Это самая опасная поза. 54% жителей Великобритании получали травмы или в ней. Избегайте её при проблемах с поясницей и позвоночником.

Секс стоя. Обычно у мужчин в этой позе повреждается спина.

Миссионерская поза. Чаще всего в ней происходит растяжение ног, рук, спины, возникает дискомфорт в суставах. Если вам больно лежать ровно в этой позе, то положите под спину свёрнутое полотенце или подушку.

Раскрыты самые травмоопасные позы в сексе
© Pixabay StockSnap

Обратная наездница. Одно исследование показало, что каждый пятый мужчина в этой позе ощущал боль в пенисе, а 1/4 участников получили перелом или вывих члена.

Секс-игрушки. Во избежание развития ИППП, ИМП и других инфекций обязательно мойте их после каждого использования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.