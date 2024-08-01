Раскрыты самые вредные привычки, связанные с употреблением воды

Никогда не мыть кулер для воды. На самом деле вода загрязняется, когда проходит через внутренние элементы кулера. Промывать эти ёмкости нужно раз в месяц, а летом — каждые две недели. Кулеры, которые стоят в офисе, мыть необходимо ещё чаще.

Пить водопроводную воду сразу после кипячения. Перед кипячением нужно, чтобы вода отстоялась. Только после этого ставьте её на огонь. Когда вода закипит, откройте крышку и подождите ещё три минуты. Далее выключите огонь. Благодаря такой последовательности действий хлора в воде будет безопасное количество.

Пить только бутилированную воду. В одноразовых пластиковых бутылках есть вещества, способные привести к хронической интоксикации организма. Если вы не выпьете воду сразу после открытия бутылки, то эти вещества проникнут в неё. По этой причине воду в бутылках нельзя нагревать и держать на солнце. Лучше купите качественную мнгоразовую бутылку и наливайте воду в неё.

Пить воду, которую несколько раз кипятили. Если после первого кипячения вы не выпили всё воду в чайнике, то лучше её вылить и налить новую. Всё потому, что в кулере вода нагревается максимум до примерно 90 градусов Цельсия, то есть до кипения она не доходит.

Пить воду только при жажде. Известно, что это ощущение возникает, когда организм потерял минимум 1% жидкости.