Раскрыты самые вредные привычки, связанные с употреблением воды

Раскрыты самые вредные привычки, связанные с употреблением водыПостарайтесь от них отказаться
Никогда не мыть кулер для воды. На самом деле вода загрязняется, когда проходит через внутренние элементы кулера. Промывать эти ёмкости нужно раз в месяц, а летом — каждые две недели. Кулеры, которые стоят в офисе, мыть необходимо ещё чаще.
Пить водопроводную воду сразу после кипячения. Перед кипячением нужно, чтобы вода отстоялась. Только после этого ставьте её на огонь. Когда вода закипит, откройте крышку и подождите ещё три минуты. Далее выключите огонь. Благодаря такой последовательности действий хлора в воде будет безопасное количество.
Пить только бутилированную воду. В одноразовых пластиковых бутылках есть вещества, способные привести к хронической интоксикации организма. Если вы не выпьете воду сразу после открытия бутылки, то эти вещества проникнут в неё. По этой причине воду в бутылках нельзя нагревать и держать на солнце. Лучше купите качественную мнгоразовую бутылку и наливайте воду в неё.
Пить воду, которую несколько раз кипятили. Если после первого кипячения вы не выпили всё воду в чайнике, то лучше её вылить и налить новую. Всё потому, что в кулере вода нагревается максимум до примерно 90 градусов Цельсия, то есть до кипения она не доходит.
Пить воду только при жажде. Известно, что это ощущение возникает, когда организм потерял минимум 1% жидкости.
Пить менее шести стаканов воды в сутки. Из-за нехватки воды может развиться повреждение почек и мочевого пузыря. Взрослым людям, которые живут в мягком климате и мало двигаются, необходимо пить в день не менее 1,2 л жидкости, а это примерно шесть стаканов.
Заменять воду напитками. Известно, что различные сладкие напитки снижают аппетит, негативно сказываются на пищеварении и не восполняют баланс жидкости в организме.
Не пить воду по утрам. Особенно полезно употреблять воду с утра людям среднего возраста и пожилым.
Не пить воду после солёного. Лучше всего после солёной еды выпить обычную воду или воду с лимоном.
Не пить воду перед сном. Перед отходом ко сну рекомендуется сделать хотя бы небольшой глоток воды. Особенно актуально это для пожилых.
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