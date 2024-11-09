Раскрыты секреты долгожительства древних философов и ораторов

Когда Горгий был уже старым, люди часто его спрашивали, как ему удалось так долго прожить. Один из его ответов был: «Я никогда ничего не делал ради удовольствия». Другой вариант: «Я никогда ничего не делал ради другого человека». Вероятно, эти ответы были ироничными. Однако согласно другим сообщениям, секрет долгой жизни Горгия заключался в умеренности.

Что же в целом думали древние люди о долголетии? Около 100 г. н. э. Плиний Младший составил описание повседневной жизни Тита Вестриция Спуринны (ок. 24−105 гг. н. э.). Этот человек был сенатором и консулом в Риме. Даже в 70 лет Спуринна придерживался чёткого распорядка дня, сочетания физические упражнения с удовольствиями. Каждое утро он оставался в постели примерно час после рассвета, затем просил принести ему обувь и шёл на прогулку. Рутина Спуринны состояла из длительных прогулок в одежде и голышом, игр с мячом, слушания чтения книг вслух.

«Спуринне исполнилось семьдесят семь лет, но его зрение и слух не пострадали, он физически проворен и энергичен; старость не принесла ему ничего, кроме мудрости», — писал Плиний Младший.

Римский автор медицинских трудов Авл Корнелий Цельс родился примерно около 40 г. н. э. Он написал книгу под названием «О медицине» (De Medicina на латыни). В ней описывается, что человек должен делать, чтобы наслаждаться здоровой жизнью. Большая часть книги посвящена советам по образу жизни.

Важную роль в жизни человека играет разнообразие, считал Цельс. «Жизнь человека должна доставлять ему разнообразие. Он должен быть то в деревне, то в городе, а чаще на ферме. Он должен плавать под парусом, охотиться, иногда отдыхать, но чаще заниматься физическими упражнениями». Бездействие, по мнению Цельса, ослабляет тело и приближает старость. Поэтому он рекомендовал каждый день заниматься физической активностью.