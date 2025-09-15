Расширение круга общения и другие простые способы подготовить тело к лёгкому похудению

Персонализируйте свою диету. В рамках одного исследования учёные назначали 347 американцам диеты на основе данных об их здоровье. По сравнению с контрольной группой, которой давали стандартные и универсальные рекомендации по питанию, у тех, кто следовал персонализированной диете, улучшились окружность талии, вес, уровень сахара в крови. Также эксперименты с участием мышей показали, что те, кому пересадили микробы с фекалиями худых мышей, набрали в итоге меньше жира, чем те, кому пересадили фекалии от тучных животных. Но этот очень грубый метод - есть и более приятные способы улучшить состав бактерий в кишечнике.

Расширьте свой круг общения. Это прозвучит неожиданно, но большая часть нашей микробиоты поступает в организм от других людей. То есть мы вдыхаем или проглатываем частицы фекалий окружающих. Обычно это происходит после того, как наши руки касаются загрязнённых поверхностей, а затем лица. Научные данные показывают также, что длительное пребывание с человеком с избыточным весом повышает риск получения донорской крови от его «ожиревшей микробиоты». Это может означать и то, что ожирение может распространяться через микробов. При этом на наш микробиом всё равно гораздо большее влияние оказывает рацион питания. Но если у вас есть лишний вес, то вам может быть полезно общаться с другими людьми для формирования здорового сообщества бактерий в кишечнике.

Повышайте разнообразие микрофлоры кишечника. В ходе одного метаанализа 2022 года учёные обнаружили, что чем больше веса люди теряли, тем более разнообразным становился их кишечный микробиом. Ещё это способствует уменьшению кишечной проницаемости, то есть бактерии из кишечника реже попадают в кровоток и печень, за счёт чего воспаление становится менее выраженным.