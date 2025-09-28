Расстройство пищеварения и другие побочные эффекты приёма добавок с железом

Расстройство пищеварения. Это в том числе расстройство желудка, тошнота, запор, боль в животе, диарея, рвота. Для предотвращения этих проблем нужно принимать добавки с железом во время еды.

Тёмный стул. Сообщите своему лечащему врачу, если стул у вас с красными прожилками (с кровью), вы страдаете от спазмов желудка, острой боли в животе, боли в желудке.

Металлический привкус. Обычно он сам исчезает через некоторое время. Также вы можете принимать железо вместе с пищей, чтобы предотвратить появление этого побочного эффекта.

Окрашивание зубов. Это распространённые побочный эффект жидких форм железа. Попробуйте смешать добавку с водой и пить её через трубочку. Также может помочь регулярная чистка зубов пастой, которая содержит перекись водорода или пищевую соду.