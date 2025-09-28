Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 сентября 2025, 21:45
2 мин.

Расстройство пищеварения и другие побочные эффекты приёма добавок с железом

Об этом важно знать
Многие люди при дефиците железа начинают принимать добавки. Однако даже они могут иметь неприятные побочные эффекты.
Расстройство пищеварения и другие побочные эффекты приёма добавок с железом
© HealthCastle.com

Расстройство пищеварения. Это в том числе расстройство желудка, тошнота, запор, боль в животе, диарея, рвота. Для предотвращения этих проблем нужно принимать добавки с железом во время еды.

Тёмный стул. Сообщите своему лечащему врачу, если стул у вас с красными прожилками (с кровью), вы страдаете от спазмов желудка, острой боли в животе, боли в желудке.

Металлический привкус. Обычно он сам исчезает через некоторое время. Также вы можете принимать железо вместе с пищей, чтобы предотвратить появление этого побочного эффекта.

Окрашивание зубов. Это распространённые побочный эффект жидких форм железа. Попробуйте смешать добавку с водой и пить её через трубочку. Также может помочь регулярная чистка зубов пастой, которая содержит перекись водорода или пищевую соду.

Расстройство пищеварения и другие побочные эффекты приёма добавок с железом
© Isabel Pavia / Getty Images

Снижение потребления цинка. Добавки с 25 мг или более элементарного железа могут ухудшить усвоение цинка и снизить его количество в крови.

Серьёзные побочные эффекты от избытка железа. Если вы принимаете более 20 мг железа на килограмм веса, у вас может произойти повреждение кишечника. Оно приводит к таким осложнениям, как воспаление слизистой оболочки желудка и язвы, потеря крови и жидкости, шок, повреждение тканей. Людям с гемохроматозом нужно вообще избегать приёма таких добавок. В тяжёлых случаях передозировка железа может вызвать мультисистемную органную недостаточность, кому, судороги.

Взаимодействие с другими добавками и лекарственными средствами. Избегайте одновременного приёма железа с витамином С, кальцием, антибиотиками, ингибиторами протонной помпы, левотироксином, леводопой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.