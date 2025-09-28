Расстройство пищеварения и другие побочные эффекты приёма добавок с железом

Расстройство пищеварения и другие побочные эффекты приёма добавок с железомОб этом важно знать
Расстройство пищеварения. Это в том числе расстройство желудка, тошнота, запор, боль в животе, диарея, рвота. Для предотвращения этих проблем нужно принимать добавки с железом во время еды.
Тёмный стул. Сообщите своему лечащему врачу, если стул у вас с красными прожилками (с кровью), вы страдаете от спазмов желудка, острой боли в животе, боли в желудке.
Металлический привкус. Обычно он сам исчезает через некоторое время. Также вы можете принимать железо вместе с пищей, чтобы предотвратить появление этого побочного эффекта.
Окрашивание зубов. Это распространённые побочный эффект жидких форм железа. Попробуйте смешать добавку с водой и пить её через трубочку. Также может помочь регулярная чистка зубов пастой, которая содержит перекись водорода или пищевую соду.
Снижение потребления цинка. Добавки с 25 мг или более элементарного железа могут ухудшить усвоение цинка и снизить его количество в крови.
Серьёзные побочные эффекты от избытка железа. Если вы принимаете более 20 мг железа на килограмм веса, у вас может произойти повреждение кишечника. Оно приводит к таким осложнениям, как воспаление слизистой оболочки желудка и язвы, потеря крови и жидкости, шок, повреждение тканей. Людям с гемохроматозом нужно вообще избегать приёма таких добавок. В тяжёлых случаях передозировка железа может вызвать мультисистемную органную недостаточность, кому, судороги.
Взаимодействие с другими добавками и лекарственными средствами. Избегайте одновременного приёма железа с витамином С, кальцием, антибиотиками, ингибиторами протонной помпы, левотироксином, леводопой.
