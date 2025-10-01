Расстройство желудка и не только: что будет, если вы станете пить грибной кофе каждый день

Желудочно-кишечные расстройства. Ежедневное употребление грибного кофе может привести к тошноте, вздутию живота или диарее. Запоры встречаются реже, но тоже возможны.

Непереносимость кофеина. В грибном кофе кофеина меньше, чем в обычном, но он всё равно может вызвать симптомы, связанные с этим веществом. Это головные боли, тревога, беспокойство.

Нарушение сна. Если пить грибной кофе в конце дня, это может нарушить сон.

Учащённое сердцебиение или головокружение. У некоторых людей потребление грибного кофе вызвать головокружение или учащённый пульс. Ещё вы можете столкнуться с перевозбуждением, особенно если пьёте кофе натощак.