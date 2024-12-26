Растения, батарейки, магниты: названы вещи, которыми ребёнок может отравиться в праздники

Не подпускайте маленьких детей и домашних животных к комнатным растениям. Особенно к омеле, ягодам падуба, тисам и пуансеттиям.

Будьте осторожны с маленькими батарейками. Различные приборы или игрушки могут работать на круглых маленьких батарейках. При проглатывании ребёнком они могут застрять и стать причиной серьёзных травм или смерти.

Следите за водными шариками и магнитами в игрушках. Если проглотить магнит, то потребуется неотложная медицинская помощь. То же самое касается водных шариков, так как они могут разбухнуть и вызвать закупорку кишечника.

Будьте осторожны с продуктами с яркой упаковкой. Дети их легко могут принять за конфеты и проглотить. Держите эти предметы подальше.