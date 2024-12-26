Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 декабря 2024, 00:00
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Растения, батарейки, магниты: названы вещи, которыми ребёнок может отравиться в праздники

Об этом предупредили эксперты
Центр по борьбе с болезнями печени штата Небраска отмечает, что изменения в распорядке дня во время праздников могут повысить риск отравления у детей. Вот о каких мерах безопасности нужно помнить родителям.
Растения, батарейки, магниты: названы вещи, которыми ребёнок может отравиться в праздники
© Medical Xpress

Не подпускайте маленьких детей и домашних животных к комнатным растениям. Особенно к омеле, ягодам падуба, тисам и пуансеттиям.

Будьте осторожны с маленькими батарейками. Различные приборы или игрушки могут работать на круглых маленьких батарейках. При проглатывании ребёнком они могут застрять и стать причиной серьёзных травм или смерти.

Следите за водными шариками и магнитами в игрушках. Если проглотить магнит, то потребуется неотложная медицинская помощь. То же самое касается водных шариков, так как они могут разбухнуть и вызвать закупорку кишечника.

Будьте осторожны с продуктами с яркой упаковкой. Дети их легко могут принять за конфеты и проглотить. Держите эти предметы подальше.

Растения, батарейки, магниты: названы вещи, которыми ребёнок может отравиться в праздники
© National Custom Compounding

Запирайте шкафы с средствами для уборки. И храните такие продукты вне поля зрения.

Напомните родственникам о важности защиты рецептурных препаратов от детей. Храните лекарства вдали от глаз и под замком. Также держите запертыми все кошельки и дорожные сумки.

Будьте бдительны в отношении алкоголя. Убирайте всё со столов сразу после вечеринки, в том числе то, что может содержать алкоголь.

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