Растения, батарейки, магниты: названы вещи, которыми ребёнок может отравиться в праздники

Растения, батарейки, магниты: названы вещи, которыми ребёнок может отравиться в праздникиОб этом предупредили эксперты
Не подпускайте маленьких детей и домашних животных к комнатным растениям. Особенно к омеле, ягодам падуба, тисам и пуансеттиям.
Будьте осторожны с маленькими батарейками. Различные приборы или игрушки могут работать на круглых маленьких батарейках. При проглатывании ребёнком они могут застрять и стать причиной серьёзных травм или смерти.
Следите за водными шариками и магнитами в игрушках. Если проглотить магнит, то потребуется неотложная медицинская помощь. То же самое касается водных шариков, так как они могут разбухнуть и вызвать закупорку кишечника.
Будьте осторожны с продуктами с яркой упаковкой. Дети их легко могут принять за конфеты и проглотить. Держите эти предметы подальше.
Запирайте шкафы с средствами для уборки. И храните такие продукты вне поля зрения.
Напомните родственникам о важности защиты рецептурных препаратов от детей. Храните лекарства вдали от глаз и под замком. Также держите запертыми все кошельки и дорожные сумки.
Будьте бдительны в отношении алкоголя. Убирайте всё со столов сразу после вечеринки, в том числе то, что может содержать алкоголь.
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