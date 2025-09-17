Растительная диета поможет вам жить дольше

Научно доказано, что веганская диета может снизить риск развития хронических болезней, которые приводят к преждевременной смерти. Это в том числе диабет 2 типа и болезни сердца.

Растительная диета также может помочь в снижении вероятности развития ожирения и контроле веса. Она улучшает чувствительность к инсулину, снижает риск возникновения осложнений диабета, кровяное давление, уровня вредного холестерина, риск развития некоторых видов рака, ишемической болезни сердца.