Растительное молоко и другие “здоровые” продукты, которые вредят организму

Готовые блюда «Премиум». Лазанья, домашний пирог, карри и другие блюда в готовом виде часто содержат консерванты и стабилизаторы, а также много соли. Поэтому приготовить всё это дома будет дешевле, проще и полезнее.

Растительное молоко. Оно подвергается ультраобработке. Поэтому такое молоко не эквивалентно по питательным свойствам коровьему. Кальций и другие вещества в растительное молоко добавляют позже, а долгосрочные эффекты его употребления всё ещё недостаточно изучены.

Заменители мяса. Преимущества для здоровья связаны с употреблением растительных продуктов в натуральном виде, а не растительных ингредиентов, переработанных в искусственное мясо.