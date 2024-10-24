Растительные полифенолы в продуктах оказались способны замедлить старение

Продукты, богатые полифенолами, замедляют старение клеток. Также при употреблении этих продуктов в больших количествах можно продлить количество здоровых лет жизни благодаря снижению кровяного давления, уровня холестерина, уменьшению воспаления. По словам Эми Кимберлейн, сертифицированого диетолога, эти вещества оказывают защитное и омолаживающее действие на организм.

Растительные полифенолы представляют собой натуральные соединения во фруктах и ​​овощах с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Эксперты по питанию отмечают, что диета, содержащая много овощей и фруктов, — лучший способ получить полифенолы.