Растительные продукты оказались полезны при раке простаты

Новое исследование является продолжением исследования, проведённого Кенфилд и её коллегами. В ходе этой более ранней научной работы обнаружилась связь между растительной диетой и снижением риска возникновения рака простаты, особенно у мужчин до 65 лет.

В рамках нового исследования команда учёных собрала данные о 2062 мужчинах с неметастатическим раком простаты, включённых в исследование Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE). Средний возраст мужчин составлял 65 лет, 95% из них были белыми.

Учёные выяснили, что у тех, кто ел больше всего растительной пищи, риск прогрессирования рака простаты был на 47% ниже. Среди 680 мужчин, у которых был рак по крайней мере средней степени тяжести, у тех, кто ел больше всего растительной пищи, вероятность обострения рака снизилась на 55%. При этом у людей с раком предстательной железы низкой степени злокачественности не было никакой связи между диетой и прогрессированием болезни.

С лучшими результатами лечения пациентов с раком простаты связаны такие продукты, как орехи, авокадо и оливковое масло, рыба, варёные помидоры и овощи семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста).

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