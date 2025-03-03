Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 марта 2025, 21:00
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Растительный белок назвали лучшим питательным веществом для здорового старения

И вот почему
Прожить долгую и здоровую жизнь вполне реально. Для этого, например, нужно правильно питаться. Специалисты объяснили, как с этим связан растительный белок.
Растительный белок назвали лучшим питательным веществом для здорового старения
© Aamulya / Getty Images

Есть несколько причин, по которым растительный белок считается лучшим питательным веществом для здорового старения.

Увеличивает продолжительность жизни. Согласно исследованиям, замена только одной порции красного мяса в день растительными белковыми продуктами (цельные зёрна или бобовые) связана со снижением вероятности преждевременной смерти на 7−19%. Фасоль и бобовые — альтернативы овощам и мясу. Всё потому, что у них схожий профиль питательных веществ, отмечает Виолета Моррис, RDN, диетолог из Колумбуса, штат Огайо. Обычно в бобовых содержится 7−15 г белка на приготовленную порцию (полчашки).

Балансирует уровень сахара в крови. Доказано, что растительные белки помогают снизить уровень сахара в крови после еды, улучшить средний уровень глюкозы в крови за последние два-три месяца у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Растительный белок назвали лучшим питательным веществом для здорового старения
© Photo: Recipe photo: Ali Redmond. EatingWell design

Помогает бороться с воспалением. В сое, чечевице, киноа, семенах есть витамины C и E, а также бета-каротин. Эти вещества и защищают клетки от повреждений, уменьшают воспаление.

Предотвращает потерю мышечной массы. С возрастом мы меньше двигаемся и естественным образом утрачиваем мышечную массу. Вместе с силовыми тренировками увеличение потребления белка может замедлить потерю мышц.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.