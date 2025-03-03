Растительный белок назвали лучшим питательным веществом для здорового старения

Есть несколько причин, по которым растительный белок считается лучшим питательным веществом для здорового старения.

Увеличивает продолжительность жизни. Согласно исследованиям, замена только одной порции красного мяса в день растительными белковыми продуктами (цельные зёрна или бобовые) связана со снижением вероятности преждевременной смерти на 7−19%. Фасоль и бобовые — альтернативы овощам и мясу. Всё потому, что у них схожий профиль питательных веществ, отмечает Виолета Моррис, RDN, диетолог из Колумбуса, штат Огайо. Обычно в бобовых содержится 7−15 г белка на приготовленную порцию (полчашки).

Балансирует уровень сахара в крови. Доказано, что растительные белки помогают снизить уровень сахара в крови после еды, улучшить средний уровень глюкозы в крови за последние два-три месяца у людей с сахарным диабетом 2 типа.