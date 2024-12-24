Разберитесь со своими мыслями: перечислены научно обоснованные способы спать спокойно

Придерживайтесь графика приёма пищи. Исследование Мичиганского университета показало, что употребление большего количества фруктов и овощей может улучшить сон. Так же, как и средиземноморская или противовоспалительная диета. При этом важно и то, когда вы едите. Учёные обнаружили, что приём пищи в определённое время и определённые сочетания времени и пищи влияют на режим сна. Если вы не можете заснуть, то можете попробовать за 4 часа до сна есть продукты с высоким гликемическим индексом. Однако за час до сна или раньше такого эффекта уже не будет. Эксперты из Мичиганского университета выяснили, что те, кто ел в течение часа перед сном, чаще просыпались ночью. Из-за этого они также спали дольше.

Напрягайте и расслабляйте мышцы. Если хотите задремать, попробуйте напрягать и расслаблять большие группы мышц. Эта техника известна как прогрессивная мышечная релаксация. Она, согласно исследованиям, может помочь при бессоннице, а также улучшить дневной сон. При этом длительность сна днём зависит от ваших потребностей. Если хотите закрепить новые знания — полезен будет 60-минутный сон, а для повышения креативности нужно 90 минут такого сна.

Не обращайте внимания на трекер сна. Устройства для отслеживания сна могут вызвать стресс у того, кто не может заснуть.

Уделите немного времени тому, что беспокоит. Запишите на листе бумаги то, из-за чего вы переживаете. Это поможет уменьшить количество мыслей, плохо влияющих на сон.