Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 января 2025, 08:15
1 мин.

Разделите тарелку на части: диетолог рассказал, как изменить привычки в еде

Особенно актуально это в начале года
Андреа Дельгадо, диетолог клиники Майо, рекомендует после Нового года исключить из рациона всё, что вам не нужно. Также важно следить за размером порций и частотой употребления определённых блюд.
Разделите тарелку на части: диетолог рассказал, как изменить привычки в еде
© Pixabay/CC0 Public Domain

Начните добавлять в большинство приёмов пищи фрукты и овощи, говорит Дельгадо из клиники Майо. Также необязательно убирать из рациона все вредные продукты — нужно просто контролировать размер порций, следить за частотой употребления этих продуктов.

Предпочтение нужно отдавать нежирному белку, цельнозерновым продуктам и свежим продуктам. Однако время от времени разрешайте себя и перекусы.

Разделите тарелку на части: диетолог рассказал, как изменить привычки в еде
© Fresh News | Nature Fresh Farms

Упростите контроль порций, разделив тарелку на три части. Это позволит вам сделать более здоровый выбор и лучше следить за порциями. Половину тарелки должны составлять фрукты и некрахмалистые овощи, четверть — цельные зёрна, ещё четверть — богатые белком продукты: бобовые, рыба или постное мясо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.