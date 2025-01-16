Разделите тарелку на части: диетолог рассказал, как изменить привычки в еде

Разделите тарелку на части: диетолог рассказал, как изменить привычки в едеОсобенно актуально это в начале года
Начните добавлять в большинство приёмов пищи фрукты и овощи, говорит Дельгадо из клиники Майо. Также необязательно убирать из рациона все вредные продукты — нужно просто контролировать размер порций, следить за частотой употребления этих продуктов.
Предпочтение нужно отдавать нежирному белку, цельнозерновым продуктам и свежим продуктам. Однако время от времени разрешайте себя и перекусы.
Упростите контроль порций, разделив тарелку на три части. Это позволит вам сделать более здоровый выбор и лучше следить за порциями. Половину тарелки должны составлять фрукты и некрахмалистые овощи, четверть — цельные зёрна, ещё четверть — богатые белком продукты: бобовые, рыба или постное мясо.
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