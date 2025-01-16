Разделите тарелку на части: диетолог рассказал, как изменить привычки в еде

Начните добавлять в большинство приёмов пищи фрукты и овощи, говорит Дельгадо из клиники Майо. Также необязательно убирать из рациона все вредные продукты — нужно просто контролировать размер порций, следить за частотой употребления этих продуктов.

Предпочтение нужно отдавать нежирному белку, цельнозерновым продуктам и свежим продуктам. Однако время от времени разрешайте себя и перекусы.