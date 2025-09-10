Раздражение кожи и другие риски для здоровья чрезмерного использования дезинфицирующего средства для рук

Раздражённая кожа. Дезинфицирующие средства на спиртовой основе могут плохо влиять на кожу, особенно если ими пользоваться часто или в больших количествах. Возможные побочные эффекты, с которыми вы можете столкнуться, - это отслаивание кожи, сухость, трещины, покраснение, покалывание, онемение, псориаз, экзема, кожные инфекции. Те средства, которые содержат эфирные масла, тоже могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции, чувствительность к солнцу, гиперчувствительность.

Снижение иммунитета. Повреждённая кожа снижает иммунитет. Помните, что дезинфицирующее средство для рук уничтожает и полезные, и вредные бактерии.

Проблемы с глазами. При попадании антисептика в глаза могут возникнуть раздражение, дискомфорт, синдром сухого глаза, отёк роговицы, химические ожоги.