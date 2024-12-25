Раздражительность, отсутствие аппетита: признаки того, что вам не хватает магния

Раздражительность, отсутствие аппетита: признаки того, что вам не хватает магнияВсего их девять
Раздражительность. Низкий уровень магния может её усиливать. Без достаточного количества этого вещества мозг просто не способен регулировать уровень серотонина и дофамина.
Тошнота. Магний участвует в сокращении гладких мышц, поэтому он нужен для хорошей моторики кишечника. Нехватку магния связывают с рвотой и тошнотой.
Снижение аппетита. Это ранний признак того, что вам не хватает магния.
Усталость. Магний нужен для производства аденозинтрифосфата, основного источника энергии для организма.
Онемение конечностей. Исследования связывают дефицит магния с онемением конечностей или покалыванием в них.
Головная боль. Низкий уровень магния может привести к любому из существующих видов головной боли.
Проблемы со сном. Некоторые научные работы показали, что потребление магния связано с более качественным и длительным сном.
Мышечные спазмы. Обычно дефицит магния связан с ночными судорогами ног или болезненными мышечными спазмами во время сна.
Учащённое сердцебиение. Оно может сопровождаться одышкой, беспокойством и головокружением.
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