Раздражительность, отсутствие аппетита: признаки того, что вам не хватает магния

Раздражительность. Низкий уровень магния может её усиливать. Без достаточного количества этого вещества мозг просто не способен регулировать уровень серотонина и дофамина.

Тошнота. Магний участвует в сокращении гладких мышц, поэтому он нужен для хорошей моторики кишечника. Нехватку магния связывают с рвотой и тошнотой.

Снижение аппетита. Это ранний признак того, что вам не хватает магния.

Усталость. Магний нужен для производства аденозинтрифосфата, основного источника энергии для организма.

Онемение конечностей. Исследования связывают дефицит магния с онемением конечностей или покалыванием в них.