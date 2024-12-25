Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 19:30
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Раздражительность, отсутствие аппетита: признаки того, что вам не хватает магния

Всего их девять
Наш организм не может вырабатывать магний самостоятельно, поэтому его очень важно получать из пищи. Вот какие симптомы говорят о том, что вы едите недостаточно продуктов с этим минералом.
Раздражительность, отсутствие аппетита: признаки того, что вам не хватает магния
© Nebraska Medicine

Раздражительность. Низкий уровень магния может её усиливать. Без достаточного количества этого вещества мозг просто не способен регулировать уровень серотонина и дофамина.

Тошнота. Магний участвует в сокращении гладких мышц, поэтому он нужен для хорошей моторики кишечника. Нехватку магния связывают с рвотой и тошнотой.

Снижение аппетита. Это ранний признак того, что вам не хватает магния.

Усталость. Магний нужен для производства аденозинтрифосфата, основного источника энергии для организма.

Онемение конечностей. Исследования связывают дефицит магния с онемением конечностей или покалыванием в них.

Раздражительность, отсутствие аппетита: признаки того, что вам не хватает магния
© MementoJpeg / Getty Images

Головная боль. Низкий уровень магния может привести к любому из существующих видов головной боли.

Проблемы со сном. Некоторые научные работы показали, что потребление магния связано с более качественным и длительным сном.

Мышечные спазмы. Обычно дефицит магния связан с ночными судорогами ног или болезненными мышечными спазмами во время сна.

Учащённое сердцебиение. Оно может сопровождаться одышкой, беспокойством и головокружением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.