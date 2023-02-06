Размер этой части тела влияет на продолжительность жизни

Оказывается, продолжительность жизни человека можно предсказать всего по одной вещи. Это окружность талии. И чем она больше, тем меньше человек проживёт.

В медицине скопление жира на талии называется «центральное ожирение». В народе же обычно говорят об этом как о пивном животе. Считается, что подобный тип ожирения - самый вредный для здоровья.

Из-за жира на животе у человека может возникнуть диабет, гиперлипидемия, гипертония.