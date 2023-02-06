Фитнес и здоровье
10:22, 06 февраля 2023
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Размер этой части тела влияет на продолжительность жизни

Чем она больше, тем меньше вы проживёте

Быть здоровым и прожить долго хотят все. Но далеко не всем удаётся этого достигнуть. К тому же есть части тела, размер которых напрямую связан с продолжительностью жизни. И это талия.

Размер этой части тела влияет на продолжительность жизни

Фото: Mind Body Unite

Оказывается, продолжительность жизни человека можно предсказать всего по одной вещи. Это окружность талии. И чем она больше, тем меньше человек проживёт.

В медицине скопление жира на талии называется «центральное ожирение». В народе же обычно говорят об этом как о пивном животе. Считается, что подобный тип ожирения - самый вредный для здоровья.

Из-за жира на животе у человека может возникнуть диабет, гиперлипидемия, гипертония.

Размер этой части тела влияет на продолжительность жизни

Alicia Harper

Согласно статистике, на каждые 14 см увеличения талии у мужчин и на каждые 14,9 см у женщин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 21-40%.

Треть людей, имеющих большую талию, также демонстрируют признаки развития сахарного диабета.

Кроме того, окружность талии у человека может расти вместе с появлением симптомов гипертриглицеридемии. И для здоровья это ещё хуже, поскольку повышается риск развития и диабета, и болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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