Размер этой части тела влияет на продолжительность жизни

Размер этой части тела влияет на продолжительность жизниЧем она больше, тем меньше вы проживёте
Быть здоровым и прожить долго хотят все. Но далеко не всем удаётся этого достигнуть. К тому же есть части тела, размер которых напрямую связан с продолжительностью жизни. И это талия.
Фото: Mind Body Unite
Оказывается, продолжительность жизни человека можно предсказать всего по одной вещи. Это окружность талии. И чем она больше, тем меньше человек проживёт.
В медицине скопление жира на талии называется «центральное ожирение». В народе же обычно говорят об этом как о пивном животе. Считается, что подобный тип ожирения - самый вредный для здоровья.
Из-за жира на животе у человека может возникнуть диабет, гиперлипидемия, гипертония.
Alicia Harper
Согласно статистике, на каждые 14 см увеличения талии у мужчин и на каждые 14,9 см у женщин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 21-40%.
Треть людей, имеющих большую талию, также демонстрируют признаки развития сахарного диабета.
Кроме того, окружность талии у человека может расти вместе с появлением симптомов гипертриглицеридемии. И для здоровья это ещё хуже, поскольку повышается риск развития и диабета, и болезней сердца.
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