Размер обуви и не только: по каким параметрам нужно подбирать кроссовки для бега

Тип стопы. При ходьбе и беге кто-то наступает на пятку, кто-то - на носок, кто-то - на переднюю часть стопы или "заваливает" ногу внутрь либо наружу. Бывает и вариант нормы - когда нагрузка равномерно распределяется. Важно понять, как конкретно вы ходите и как у вас распределяется нагрузка.

Беговые кроссовки. Если вы подбираете обувь именно для бега, то нужно обращать в первую очередь внимание на такие параметры, как амортизация, гибкость и вес обуви (если бегаете долго, то берите стабильные модели), подошва (для асфальта нужны кроссовки с гладкой и цепкой подошвой, для троп и пересечённой местности - с глубоким протектором).

Обувь для фитнеса, кардио, зала. В этом случае важнее всего устойчивость. Но если у вас тренировки динамичные (с прыжками, степом либо аэробикой), то берите модели с боковой поддержкой.

Размер. Беговые кроссовки должны быть чуть больше повседневной обуви. Между большим пальцем и носком должно оставаться 0,5-1 см. Примеряйте обувь на обе ноги и в конце дня. Так вы точнее её подберёте.