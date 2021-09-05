Разработана вакцина против рака на основе технологии создания вакцины против COVID-19

Разработана вакцина против рака на основе технологии создания вакцины против COVID-19Её тестирование вскоре начнётся
Автор материала Джейсон Гудьер сообщает, что разработчики вакцины Oxford-AstraZeneca COVID-19 создали на основе той же технологии вакцину против гриппа. Она может произвести революцию в борьбе с раком.
Вакцина будет ставиться также в два этапа. Её действие будет направлено на белки MAGE, обнаруженные на поверхности клеток рака. Она поможет повысить уровень противоопухолевых T-клеток и уменьшить размер опухоли - к такому результату привели учёных эксперименты на мышах.
Вместе с прививкой в организм будет вводиться компонент, который будет побуждать противоопухолевые T-клетки истреблять раковые. Такой метод иммунотерапии считается многообещающим, хотя до сих пор он был малоэффективным из-за небольшого числа T-клеток у пациентов с онкологией. Именно поэтому лечение будет состоять из двух доз: так эффективность вакцины повысится.
Сейчас команда исследователей планирует начать тестирование вакцины на людях. Прививки в конце 2021 года получат 80 пациентов с немелкоклеточным раком легкого.