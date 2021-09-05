Разработана вакцина против рака на основе технологии создания вакцины против COVID-19

Автор материала Джейсон Гудьер сообщает, что разработчики вакцины Oxford-AstraZeneca COVID-19 создали на основе той же технологии вакцину против гриппа. Она может произвести революцию в борьбе с раком.

Вакцина будет ставиться также в два этапа. Её действие будет направлено на белки MAGE, обнаруженные на поверхности клеток рака. Она поможет повысить уровень противоопухолевых T-клеток и уменьшить размер опухоли - к такому результату привели учёных эксперименты на мышах.