Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 ноября 2024, 00:00
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Развенчан миф о пользе воды для похудения

Вот как обстоит всё на самом деле
Существует мнение, что если пить больше воды, то она поможет сжечь калории. Однако это не более чем миф.
Развенчан миф о пользе воды для похудения
© South Sound Preventive Medicine

Да, вода может дать чувство насыщения. Если её пить перед употреблением пищи, то вы в итоге съедите меньше. Но зацикливаться только на воде нельзя.

При снижении веса нужно также следить за питанием. Не забывайте и про регулярные занятия спортом. Сочетание этих методов поможет добиться устойчивого прогресса в похудении.

Развенчан миф о пользе воды для похудения
© Image by ExplorerBob from Pixabay

Рацион при избавлении от лишних килограммов должен включать много фруктов, овощей, нежирных белков, цельных злаков, полезных жиров. Это поможет уменьшить тягу к перекусам, позволит дольше оставаться сытым.

Также известно, что любая физическая активность ускоряет обмен веществ и усиливает эффект от здорового питания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.