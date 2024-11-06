Развенчан миф о пользе воды для похудения

Да, вода может дать чувство насыщения. Если её пить перед употреблением пищи, то вы в итоге съедите меньше. Но зацикливаться только на воде нельзя.

При снижении веса нужно также следить за питанием. Не забывайте и про регулярные занятия спортом. Сочетание этих методов поможет добиться устойчивого прогресса в похудении.