Развенчан миф о пользе воды для похудения

Развенчан миф о пользе воды для похуденияВот как обстоит всё на самом деле
Да, вода может дать чувство насыщения. Если её пить перед употреблением пищи, то вы в итоге съедите меньше. Но зацикливаться только на воде нельзя.
При снижении веса нужно также следить за питанием. Не забывайте и про регулярные занятия спортом. Сочетание этих методов поможет добиться устойчивого прогресса в похудении.
Рацион при избавлении от лишних килограммов должен включать много фруктов, овощей, нежирных белков, цельных злаков, полезных жиров. Это поможет уменьшить тягу к перекусам, позволит дольше оставаться сытым.
Также известно, что любая физическая активность ускоряет обмен веществ и усиливает эффект от здорового питания.
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