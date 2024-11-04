Развенчаны популярные мифы о замораживании продуктов

Миф № 1: замораживать можно все продукты. Большинство продуктов действительно можно класть в морозилку. Исключение составляют салат, кремовые соусы, кофе. Министерство сельского хозяйства не рекомендует замораживать консервы или яйца в скорлупе.

Миф № 2: продукты можно держать в морозилке вечно. Чем дольше еда лежит в морозильной камере, тем хуже её качество. Согласно рекомендациям USDA, супы, рагу и запеканки, приготовленное мясо можно хранить в морозильнике 2−3 месяца, стейки, жаркое или отбивные в сыром виде — 4−12 месяцев, приготовленную птицу — 4 месяца, сырую птицу — 9−12 месяцев. Также важно, чтобы они находились в вакуумной упаковке.

Миф № 3: замораживание убивает бактерии. Оно просто делает эти бактерии неактивными, но не уничтожает их.