Развенчаны пять мифов об антидепрессантах

"Я стану сильнее, если буду бороться с депрессией без лекарств". Преодоление депрессии похоже на то, как вы себя чувствуете со сломанной ногой. Вы можете быть отличным спортсменом, но если у вас сломана нога, то вы уже не сможете ей пользоваться как раньше. Вы можете быть сильным психологически человеком, но при депрессии мозг уже не реагирует на депрессию так, как надо, и ему нужно «исцелиться».

"Я буду зависеть от антидепрессантов, потому что они сделают меня счастливым". Эти препараты не делают людей счастливыми. Они позволяют переживать все эмоции соответствующим и сбалансированным образом. Кроме того, требуется 4−6 недель, чтобы антидепрессанты начали работать в полную силу.

Также многие исследования показывают, что если прекратить приём антидепрессантов через год, то у большинства не будет рецидива. То есть вам нужно будет принимать эти лекарства лишь в течение определённого времени. Однако у небольшой части людей наблюдается более хроническая форма депрессии. Они могут продолжать принимать препараты в течение более длительного периода.

"Лекарства изменят меня, я стану другим или буду чувствовать себя под кайфом". Антидепрессанты позволяют смотреть на вещи с более сбалансированной точки зрения. То есть при депрессии вы обращаете внимание только на плохое, а они помогают видеть и хорошее.