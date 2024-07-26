Развенчаны пять мифов об антидепрессантах

Развенчаны пять мифов об антидепрессантахМногие из-за этого опасаются их принимать
"Я стану сильнее, если буду бороться с депрессией без лекарств". Преодоление депрессии похоже на то, как вы себя чувствуете со сломанной ногой. Вы можете быть отличным спортсменом, но если у вас сломана нога, то вы уже не сможете ей пользоваться как раньше. Вы можете быть сильным психологически человеком, но при депрессии мозг уже не реагирует на депрессию так, как надо, и ему нужно «исцелиться».
"Я буду зависеть от антидепрессантов, потому что они сделают меня счастливым". Эти препараты не делают людей счастливыми. Они позволяют переживать все эмоции соответствующим и сбалансированным образом. Кроме того, требуется 4−6 недель, чтобы антидепрессанты начали работать в полную силу.
Также многие исследования показывают, что если прекратить приём антидепрессантов через год, то у большинства не будет рецидива. То есть вам нужно будет принимать эти лекарства лишь в течение определённого времени. Однако у небольшой части людей наблюдается более хроническая форма депрессии. Они могут продолжать принимать препараты в течение более длительного периода.
"Лекарства изменят меня, я стану другим или буду чувствовать себя под кайфом". Антидепрессанты позволяют смотреть на вещи с более сбалансированной точки зрения. То есть при депрессии вы обращаете внимание только на плохое, а они помогают видеть и хорошее.
"Я стану зависимым". Если антидепрессанты вы принимаете по назначению врача, то они обычно не вызывают привыкания. Также они имеют низкий потенциал для злоупотребления. Некоторые пациенты сообщают о симптомах отмены (головная боль или тошнота), но они, как правило, длятся короткое время и могут быть сведены к минимуму при помощи постепенного снижения дозы.
"Лекарства следует принимать только в крайнем случае". Это не имеет смысла по нескольким причинам. Во-первых, это вопрос качества жизни: депрессия причиняет боль. Она также делает человека менее продуктивным, имеет огромные социальные последствия.
Новые данные показывают, что долгосрочный приём антидепрессантов (10 лет и более) может быть связан с повышенным риском возникновения болезней сердца. При этом важно, что сама депрессия тоже связана с более высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Депрессия значительно повышает шансы на появление сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, респираторных заболеваний и болезни Паркинсона, и это лишь некоторые из них. Она также ухудшает исходы для рака.
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