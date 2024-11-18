Развенчаны самые популярные стереотипы о еде

Картофель фри приводит к ожирению. На самом деле вредит здоровью не сама картошка, а способ её приготовления. Но если вы приготовите это блюдо дома (например, запечёте в духовке без добавления масла), то оно будет уже не таким калорийным и жирным. Кроме того, в картошке есть витамины B6 и С, калий, магний.

Из-за шоколада появляются прыщи. Исследования демонстрируют, что существует минимальная связь между шоколадом и акне. Чаще прыщи бывают из-за состояния кожи в целом, генетики, гормональных изменений.

Яйца поднимают уровень холестерина в крови. Последние научные данные показывают, что холестерин в яйцах особо не влияет на уровень холестерина в организме. Гораздо важнее следить за потреблением насыщенных жиров.

Морковь улучшает зрение. В моркови действительно есть витамин А, но это не поможет вам избавиться от проблем со зрением или сильно его улучшить. Этот витамин разве что поддерживает нормальное функционирование глаз.