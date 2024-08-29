Развенчаны самые распространённые мифы о кофе

Кофе отрезвляет. В действительности кофеин не избавляет от опьянения. Максимум напиток взбодрит и поможет собраться, чтобы доехать на такси до дома.

Кофе плохо влияет на сердце. Если употреблять кофеин в рамках нормы, то ничего такого не случится.

Кофе помогает снизить вес. Кофеин разве что позволяет утолить голод. Но ненадолго.