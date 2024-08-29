Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 августа 2024, 00:45
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Развенчаны самые распространённые мифы о кофе

Возможно, вы всё ещё верите в них
Некоторые из нас не могут прожить без кофе и дня. Однако вокруг этого напитка есть множество неправдоподобных слухов и утверждений.
Развенчаны самые распространённые мифы о кофе
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Кофе отрезвляет. В действительности кофеин не избавляет от опьянения. Максимум напиток взбодрит и поможет собраться, чтобы доехать на такси до дома.

Кофе плохо влияет на сердце. Если употреблять кофеин в рамках нормы, то ничего такого не случится.

Кофе помогает снизить вес. Кофеин разве что позволяет утолить голод. Но ненадолго.

Развенчаны самые распространённые мифы о кофе
© Royalty Specialty Coffees

От кофе формируется тяжёлая зависимость. Для формирования настоящей зависимости нужно выпивать каждый день более пяти чашек напитка. Но и избавиться от неё намного легче, чем бросить курить или употреблять алкоголь.

Беременным нельзя пить кофе. Это миф. Хотя, конечно, перебарщивать с количеством кофе им не рекомендуется.

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