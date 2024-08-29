Развенчаны самые распространённые мифы о кофе

Развенчаны самые распространённые мифы о кофеВозможно, вы всё ещё верите в них
Кофе отрезвляет. В действительности кофеин не избавляет от опьянения. Максимум напиток взбодрит и поможет собраться, чтобы доехать на такси до дома.
Кофе плохо влияет на сердце. Если употреблять кофеин в рамках нормы, то ничего такого не случится.
Кофе помогает снизить вес. Кофеин разве что позволяет утолить голод. Но ненадолго.
От кофе формируется тяжёлая зависимость. Для формирования настоящей зависимости нужно выпивать каждый день более пяти чашек напитка. Но и избавиться от неё намного легче, чем бросить курить или употреблять алкоголь.
Беременным нельзя пить кофе. Это миф. Хотя, конечно, перебарщивать с количеством кофе им не рекомендуется.
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