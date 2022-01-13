Развеяны пять мифов о похудении

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Развеяны пять мифов о похуденииО них рассказало издание Newsweek Polska
Хотя есть множество советов о том, как похудеть, не все из них на самом деле эффективны. О главных мифах, связанных с похудением, - в статье.
Тема похудения всегда крайне актуальна. Однако большинство людей руководствуются при организации своего питания, подборке физических упражнений и т.п. ложными представлениями. О них - ниже.
- Чтобы не набрать вес, нужно отказаться от жиров. На самом деле при похудении, как отмечает клинический диетолог Моника Домбровска-Моленда, необходимо получать достаточное количество полезных жиров (содержатся в рыбе, авокадо, орехах, семечках, кокосовом и оливковом масле). Это помогает поддерживать нормальный уровень инсулина, что является главным фактором при похудении. Избегать нужно простых сахаров: они есть в сахаре (белом и коричневом), сладостях, белом хлебе.
- Голод - союзник при похудении. Если резко отказаться от пищи, то можно лишь навредить здоровью. К тому же чувство голода снижает мотивацию похудеть и может спровоцировать переедание, когда человек ест и не может остановиться. Поэтому необходимо уменьшать порции постепенно.
- Ряд овощей и фруктов имеет отрицательную калорийность. Согласно последним исследованиям, даже сельдерей может дать больше энергии, чем требуется для его усвоения. Поэтому, по словам диетолога, отрицательная калорийность и разговоры о ней - это не более чем стремление выдать желаемое за действительное.
- Вегетарианство помогает снизить вес. Если не подумать о сбалансированности рациона, то, наоборот, можно набрать лишние килограммы. К примеру, могут спровоцировать это макароны, выпечка, бобовые, жирные сыры.
- Невозможно поправиться от здоровой пищи. Существует «парадоксе сидящего на диете». Он представляет собой ситуацию, когда худеющий из двух порций (полезной пищи и фастфуда) выберет ту, где лежат здоровые продукты, даже если по калорийности эти порции будут одинаковыми.
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Источник: ИноСМИ