Развеяны самые известные мифы о чае

Зелёный чай помогает похудеть. Этот чай действительно ускоряет обмен веществ, но незначительно. В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые регулярно пили зелёный чай, сбрасывали только небольшое количество лишнего веса.

Молоко ликвидирует пользу чая. Согласно последним научным данным, белок никак не влияет на антиоксиданты в чае или даже увеличивает их уровень.

Чай лечит. Это не так. Более того, он может даже помешать действию таблеток. Важно не злоупотреблять этим напитком при болезни.