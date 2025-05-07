Развитие навыков мышления: чем полезны для работы видеоигры

По словам Шольца, игры могут помочь людям развить навыки, которые востребованы на рабочем месте. Это аналитическое, стратегическое и критическое мышление.

Также игры постоянно получают обновления. Это означает, что игрокам нужно постоянно адаптироваться к меняющимся условиям. Такие перемены развивают у людей психологическую устойчивость и креативность.

Геймеры, которые привыкли координировать сложные задачи в режиме реального времени и чётко взаимодействовать в стрессовых ситуациях, часто добиваются успеха в профессиональной жизни.

Одно из самых важных качеств, которые ищут компании, - это способность мыслить нестандартно. И это качество есть у многих геймеров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.