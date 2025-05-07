Развитие навыков мышления: чем полезны для работы видеоигры

Развитие навыков мышления: чем полезны для работы видеоигрыВот что демонстрируют исследования
Сегодня Тобиас Майкл Шольц - доцент Университета Агдера. Он изучает, как навыки из игрового мира можно перенести на рабочее место. Исследователь разработал структуру «Метафрейм», которая рассматривает, как игроки работают в командах и какие у них сильные стороны при сотрудничестве с другими. Шольц протестировал эту концепцию с участием компаний в Германии. Благодаря игре вместе со студентами сотрудники этих компаний выяснили, какие студенты могут быть потенциальными кандидатами на должности в их организациях.
По словам Шольца, игры могут помочь людям развить навыки, которые востребованы на рабочем месте. Это аналитическое, стратегическое и критическое мышление.
Также игры постоянно получают обновления. Это означает, что игрокам нужно постоянно адаптироваться к меняющимся условиям. Такие перемены развивают у людей психологическую устойчивость и креативность.
Геймеры, которые привыкли координировать сложные задачи в режиме реального времени и чётко взаимодействовать в стрессовых ситуациях, часто добиваются успеха в профессиональной жизни.
Одно из самых важных качеств, которые ищут компании, - это способность мыслить нестандартно. И это качество есть у многих геймеров.
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