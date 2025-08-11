Фитнес и здоровье
Реакция замирания: профессор рассказал, как справляются со стрессом элитные снайперы

Возьмите эту привычку себе на заметку
Если вы когда-нибудь ощущали себя внезапно оцепеневшими, то, вероятно, эту реакцию спровоцировал сильный стресс. Это адаптивная защитная реакция на стрессовые или опасные ситуации. Когда мы замираем, пульс и дыхание замедляются, а кровяное давление меняется. Однако всё это может оказаться полезным.
Профессор Карин Рулофс, нейробиолог и клинический психолог, изучающий замирание в Университете Радбауд в Нидерландах, отмечает, что замирание - это своего рода состояние экстренного потока. В этот момент вы становитесь максимально бдительными, но при этом не паникуете. Поэтому это состояние очень полезно.

По мнению Рулофс, состояние замирание можно даже тренировать и даже вызывать в нужный момент. Оно может стать инструментом для борьбы со стрессом или повышения производительности в разных ситуациях.

Существуют люди, способные контролировать ситуацию замирания в своих интересах. Это снайперы и живые статуи (уличные артисты).

В ходе эксперимента, в которой участникам нужно было играть в стрелялку в виртуальной реальности, учёные обнаружили, что чем сильнее была степень замирания (на основе пульса игроков) испытуемых, тем лучше они играли и тем быстрее принимали решения.

Замирание можно тренировать при помощи дыхания. Для этого сосредотачивайтесь на очень медленном выдохе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.