Реакция замирания: профессор рассказал, как справляются со стрессом элитные снайперы

Реакция замирания: профессор рассказал, как справляются со стрессом элитные снайперыВозьмите эту привычку себе на заметку
Профессор Карин Рулофс, нейробиолог и клинический психолог, изучающий замирание в Университете Радбауд в Нидерландах, отмечает, что замирание - это своего рода состояние экстренного потока. В этот момент вы становитесь максимально бдительными, но при этом не паникуете. Поэтому это состояние очень полезно.
По мнению Рулофс, состояние замирание можно даже тренировать и даже вызывать в нужный момент. Оно может стать инструментом для борьбы со стрессом или повышения производительности в разных ситуациях.
Существуют люди, способные контролировать ситуацию замирания в своих интересах. Это снайперы и живые статуи (уличные артисты).
В ходе эксперимента, в которой участникам нужно было играть в стрелялку в виртуальной реальности, учёные обнаружили, что чем сильнее была степень замирания (на основе пульса игроков) испытуемых, тем лучше они играли и тем быстрее принимали решения.
Замирание можно тренировать при помощи дыхания. Для этого сосредотачивайтесь на очень медленном выдохе.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.