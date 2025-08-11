Реакция замирания: профессор рассказал, как справляются со стрессом элитные снайперы

По мнению Рулофс, состояние замирание можно даже тренировать и даже вызывать в нужный момент. Оно может стать инструментом для борьбы со стрессом или повышения производительности в разных ситуациях.

Существуют люди, способные контролировать ситуацию замирания в своих интересах. Это снайперы и живые статуи (уличные артисты).

В ходе эксперимента, в которой участникам нужно было играть в стрелялку в виртуальной реальности, учёные обнаружили, что чем сильнее была степень замирания (на основе пульса игроков) испытуемых, тем лучше они играли и тем быстрее принимали решения.

Замирание можно тренировать при помощи дыхания. Для этого сосредотачивайтесь на очень медленном выдохе.

