Ребёнок много смотрит телевизор? Учёные считают, что в будущем он может стать игроманом и курильщиком

По словам доктора Хелены Макэналли, автора исследования, просмотр телевизора в свободное время в 5-15 лет может влиять на появление зависимости от игр и на формирование вредных привычек (пристрастия к курению).

Также проведение времени перед телевизором в детстве и подростковом возрасте оказалось связано с более высоким риском злоупотребления алкоголем, табаком, каннабисом, а также с игровой зависимостью во взрослом возрасте.

Проведённое исследование было опубликовано в Международном журнале психического здоровья и зависимости.

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