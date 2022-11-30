Фитнес и здоровье
19:27, 30 ноября 2022
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Ребёнок много смотрит телевизор? Учёные считают, что в будущем он может стать игроманом и курильщиком

К такому выводу пришли эксперты из Университета Отаго

Недавнее исследование показало, что из-за слишком большого количества часов, проведённого перед телевизором в детстве, во взрослом возрасте у человека может развиться игровая зависимость. Также есть большая вероятность, что такой человек начнёт курить.

Ребёнок много смотрит телевизор? Учёные считают, что в будущем он может стать игроманом и курильщиком

Фото: Daily Express

В рамках нового исследования учёные провели анализ данных из Данидинского многопрофильного исследования здоровья и развития. Целью работы было узнать, как просмотр телевизора в детском возрасте связан с употреблением психоактивных веществ во взрослом возрасте и с развитием игровой зависимости.

Ребёнок много смотрит телевизор? Учёные считают, что в будущем он может стать игроманом и курильщиком

По словам доктора Хелены Макэналли, автора исследования, просмотр телевизора в свободное время в 5-15 лет может влиять на появление зависимости от игр и на формирование вредных привычек (пристрастия к курению).

Также проведение времени перед телевизором в детстве и подростковом возрасте оказалось связано с более высоким риском злоупотребления алкоголем, табаком, каннабисом, а также с игровой зависимостью во взрослом возрасте.

Проведённое исследование было опубликовано в Международном журнале психического здоровья и зависимости.

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