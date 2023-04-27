Ребёнок всё больше времени проводит перед экраном смартфона или планшета? Вот что вы можете с этим сделать

Ребёнок всё больше времени проводит перед экраном смартфона или планшета? Вот что вы можете с этим сделатьСейчас представить жизнь без цифровых устройств невозможно
Сегодня смартфоны, планшеты, ноутбуки - это инструменты, которые повсеместно используются как для учёбы, так и для развлечений. Всемирная организация здравоохранения советует ограничивать время, которое школьники проводят перед экраном именно для развлечения.
Эксперты рекомендуют детям в возрасте от двух до четырёх лет проводить за экраном не более одного часа в день. А если ребёнку меньше двух лет, то он вообще не должен пользоваться цифровыми устройствами.
На данный момент ещё нет убедительных доказательств того, вредит или приносит пользу детям время, которое они проводят перед экраном. Кроме того, мы всё ещё слишком мало знаем о том, чем опасен такой вид деятельности.
Однако есть несколько вещей, которые родители и учителя могут сделать, чтобы снизить вред, который наносят детям подобные занятия. Прежде всего, важно знать, как время перед экраном влияет на развитие ребёнка и на его поведение.
Во-вторых, нужно понимать, каковы сильные и слабые стороны ребёнка. К примеру, если он плохо справляется с громкими звуками, ярким светом, определёнными текстурами, то ему лучше вообще отказаться от планшета, ноутбука или смартфона.
В-третьих, установите границы экранного времени. В-четвёртых, следите за тем, чтобы время, проведённое перед экраном, не мешало детям заниматься и другими полезными для их развития видами деятельности. В-пятых, узнайте, уделяется ли в школе внимание развитию эмоциональных и социальных навыков.
Наконец, убедитесь, что экран установлен таким образом, что у ребёнка сохраняется правильная осанка.
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