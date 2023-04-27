Ребёнок всё больше времени проводит перед экраном смартфона или планшета? Вот что вы можете с этим сделать

Однако есть несколько вещей, которые родители и учителя могут сделать, чтобы снизить вред, который наносят детям подобные занятия. Прежде всего, важно знать, как время перед экраном влияет на развитие ребёнка и на его поведение.

Во-вторых, нужно понимать, каковы сильные и слабые стороны ребёнка. К примеру, если он плохо справляется с громкими звуками, ярким светом, определёнными текстурами, то ему лучше вообще отказаться от планшета, ноутбука или смартфона.

В-третьих, установите границы экранного времени. В-четвёртых, следите за тем, чтобы время, проведённое перед экраном, не мешало детям заниматься и другими полезными для их развития видами деятельности. В-пятых, узнайте, уделяется ли в школе внимание развитию эмоциональных и социальных навыков.

Наконец, убедитесь, что экран установлен таким образом, что у ребёнка сохраняется правильная осанка.

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