Регулярная ходьба оказалась полезна при боли в спине

По сравнению с контрольной группой (без лечения) у тех, кто ходил, было меньше случаев болей в спине, ограничивающих активность. Как утверждают исследователи, это привело к уменьшению потребности в обращении за медицинской помощью, а также к тому, что время их отсутствия на работе из-за болезни сократилось вдвое.

Важно также, что время, которое прошло до следующего приступа боли, у участников, которые ходили, увеличилось почти вдвое: со 112 дней до 208 дней в среднем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.