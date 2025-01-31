Регулярное посещение сауны оказалось полезно для здоровья

В исследовании, опубликованном в Международном журнале циркумполярного здоровья, говорится о пользе для здоровья, связанной с посещением сауны. Люди, которые регулярно ходили в сауну, сообщили о меньшем количестве болей, более низком уровне тревожности, высоком уровне энергии и счастья, улучшении сна, меньшем количестве диагнозов гипертонии.

В рамках новой работы эксперты опросили 971 человека в возрасте от 25 до 74 лет об их привычках посещения сауны. 66% людей, которые ходили в сауну, имели лучшее «общее и психическое здоровье». Причём для этого им нужно было посещать её всего 1−4 раза в месяц.