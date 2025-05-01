Регулярное употребление кофе помогло снизить риск возникновения слабости

Регулярное употребление кофе помогло снизить риск возникновения слабостиЭто показало новое исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition
В рамках нового исследования учёные провели подробный анализ в течение длительного семилетнего периода наблюдения. Они также опросили 1161 взрослого человека в возрасте 55+ лет в рамках лонгитюдного исследования старения в Амстердаме (LASA).
Эксперты изучили связь между потреблением кофе и наличием и частотой возникновения слабости. Статус слабости оценивался с использованием пятикомпонентного фенотипа слабости Фрида. Он определяется наличием трёх или более из следующих симптомов: потеря веса, слабость, истощение, медленная скорость ходьбы, низкий уровень физической активности.
Более частое употребление кофе было связано с более низкими общими шансами на развитие слабости. Эти результаты можно рассматривать вместе с научным мнением Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) о том, что до 400 мг кофеина (3–5 чашек кофе) в сутки - умеренное и безвредное для здоровья количество.
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