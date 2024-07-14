Регулярное употребление мелкой рыбы помогло продлить жизнь

После учёта таких факторов, как возраст, индекс массы тела (ИМТ), употребление алкоголя и частота курения, выяснилось, что существует значительная корреляция между употреблением мелкой рыбы среди женщин и снижением смертности от рака по любой причине.

Женщины, которые употребляли мелкую рыбу от одного до трёх раз в месяц, имели на 32% более низкий риск смертности от всех причин и на 28% более низкие шансы умереть от рака по сравнению с теми, кто регулярно такую рыбу не ел.

Те, кто ел мелкую рыбу от одного до двух раз в неделю или три или более раз в неделю, имели на 28% и 31% более низкий риск смертности от всех причин соответственно и на 29% и 36% более низкие шансы соответственно умереть от рака.

Аналогичная тенденция наблюдалась и у мужчин. Но у них связь между потреблением мелкой рыбы и снижением вероятности смертности не была статистически значимой.

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