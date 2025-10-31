Регулярное употребление орехов оказалось связано с защитой от болезней сердца

Новое исследования проводилось учёными из Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда на основе данных многолетнего исследования здоровья адвентистов-мусульман (Adventist Health Study 2). В этом анализе принимали участие более 80 000 взрослых из США и Канады. Они заполнили подробные анкеты по питанию и наблюдались более десяти лет.

Оказалось, что у участников, которые ели больше всего орехов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 14% ниже, а вероятность смерти от ишемической болезни сердца - ниже на 19%.