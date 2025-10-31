Фитнес и здоровье
Регулярное употребление орехов оказалось связано с защитой от болезней сердца

Это недавно обнаружили учёные
Уже давно известно, что орехи помогают избежать сердечных заболеваний. В новых исследованиях учёные стараются изучить этот вопрос подробнее. В рамках новой работы специалисты решили выяснить, как общее потребление орехов, включая арахис и арахисовую пасту, миндаль, кешью и грецкие орехи, влияет на здоровье.
Новое исследования проводилось учёными из Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда на основе данных многолетнего исследования здоровья адвентистов-мусульман (Adventist Health Study 2). В этом анализе принимали участие более 80 000 взрослых из США и Канады. Они заполнили подробные анкеты по питанию и наблюдались более десяти лет.

Оказалось, что у участников, которые ели больше всего орехов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 14% ниже, а вероятность смерти от ишемической болезни сердца - ниже на 19%.

Немного полезнее остальных были миндаль, кешью и грецкие орехи. Учёные связали употребление их большего количества со снижением риска смерти от болезней сердца на 17%, а риска смерти от ишемической болезни сердца - на 27% по сравнению с теми, кто ел орехи редко. При этом в целом пользу для здоровья получили обе группы.

