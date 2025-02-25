Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 февраля 2025, 04:30
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Регулярное употребление пробиотиков назвали лучшей привычкой для здоровья кишечника

Вот что об этом нужно знать
Для наилучшего самочувствия важно состояние микробиома кишечника. Регулярное употребление в пищу продуктов, которые содержат много пробиотиков, поможет поддерживать в норме кишечник.
Регулярное употребление пробиотиков назвали лучшей привычкой для здоровья кишечника
© Dr. Axe

Пробиотики - это полезные бактерии, которые естественным образом есть в кишечнике. Также они содержатся в йогурт, комбуче, кимчи. Вот какие преимущества для здоровья они дают.

Помогают поддерживать здоровое пищеварение. Исследования показали, что пробиотики играют важную роль в пищеварении, уменьшении воспаления и улучшении общего здоровья кишечника.

Усиливают иммунную функцию. Около 70-80% вашей иммунной системы находится в кишечнике. Пробиотики и ферментированные продукты имеют ключевое значение для поддержания работы иммунной системы, помогают организму бороться с инфекциями.

Регулярное употребление пробиотиков назвали лучшей привычкой для здоровья кишечника
© Nebraska Medicine

Поддерживают память и психическое здоровье. Пробиотики могут влиять на ось "кишечник-мозг". Исследования демонстрируют, что они улучшают когнитивные функции и настроение, память, помогают справиться с депрессией, тревожными расстройствами, синдромом хронической усталости и синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

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