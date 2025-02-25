Регулярное употребление пробиотиков назвали лучшей привычкой для здоровья кишечника

Пробиотики - это полезные бактерии, которые естественным образом есть в кишечнике. Также они содержатся в йогурт, комбуче, кимчи. Вот какие преимущества для здоровья они дают.

Помогают поддерживать здоровое пищеварение. Исследования показали, что пробиотики играют важную роль в пищеварении, уменьшении воспаления и улучшении общего здоровья кишечника.

Усиливают иммунную функцию. Около 70-80% вашей иммунной системы находится в кишечнике. Пробиотики и ферментированные продукты имеют ключевое значение для поддержания работы иммунной системы, помогают организму бороться с инфекциями.