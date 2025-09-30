Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 сентября 2025, 21:45
Регулярное употребление воды поможет вам улучшить уровень сахара в крови

Постарайтесь сформировать у себя эту привычку
Есть много советов по улучшению уровня глюкозы в крови. Среди них регулярный приём пищи, разумные порции, занятия спортом. Но есть одна важная привычка, о которой многие забывают. И это поддержание водного баланса.
Вот как регулярное употребление воды улучшит ваш уровень сахара в крови.

Чувство сытости. При обезвоживании может возникать чувство голода. Из-за тяги к перекусам может нарушиться контроль уровня сахара в крови. Перед приёмом пищи выпейте один-два стакана воды и подождите 5-10 минут. Если голод всё ещё не прошёл, значит, вам точно нужно поесть.

Влияние на уровень глюкозы в крови. При обезвоживании уровень сахара в крови может быть выше, так как кровь становится более концентрированной. Для получения правильных значений поддерживайте водный баланс в организме.

Снижение уровня стресса. Исследования показывают, что люди, которые не пьют достаточно жидкости регулярно, более восприимчивы к стрессу.

Поддержание энергии. Даже небольшое обезвоживание влияет на настроение, бдительность, уровень энергии. В следующий раз, когда почувствуете упадок сил, выпейте сначала воду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.