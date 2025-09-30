Регулярное употребление воды поможет вам улучшить уровень сахара в крови

Вот как регулярное употребление воды улучшит ваш уровень сахара в крови.

Чувство сытости. При обезвоживании может возникать чувство голода. Из-за тяги к перекусам может нарушиться контроль уровня сахара в крови. Перед приёмом пищи выпейте один-два стакана воды и подождите 5-10 минут. Если голод всё ещё не прошёл, значит, вам точно нужно поесть.

Влияние на уровень глюкозы в крови. При обезвоживании уровень сахара в крови может быть выше, так как кровь становится более концентрированной. Для получения правильных значений поддерживайте водный баланс в организме.