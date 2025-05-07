Регулярные силовые тренировки и не только: как предотвратить искривление спины с возрастом

У пожилых часто развивается возрастной кифоз или гиперкифоз. Происходит обычно это из-за износа позвоночника, включая компрессионные переломы позвонков (крошечные трещины в костях позвоночника). Чаще всего эти трещины вызваны остеопорозом. В данном случае дело уже не только плохой осанке, но и в структурных изменениях позвоночника.

Лучший способ предотвратить искривление спины - поддерживать кости крепкими, мышцы активными и осанку под контролем. Это значит, что вам нужно регулярно выполнять силовые упражнения, особенно направленные на мышцы верхней части спины, уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, получать достаточное количество белка, кальция и витамина D, отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя. Обращайте также внимание на осанку, когда сидите и стоите. Располагайте голову над плечами, а плечи над бёдрами. Это уменьшит нагрузку на позвоночник.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.