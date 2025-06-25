Регулярные занятия спортом и другие простые способы улучшить здоровье сердца

Питание в приоритете. Для защиты здоровья сердца выбирайте продукты, в которых много питательных веществ. Сосредоточьтесь на рационе, богатом разными фруктами, овощами, нежирными молочными продуктами, постным мясом, цельным зерном. Избегайте или сводите к минимуму потребление обработанного мяса, добавленного сахара, насыщенных жиров, натрия, подслащённых сахаром напитков. Сладкие напитки замените на воду, молоко, несладкий чай.

Регулярные занятия спортом. У тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, вероятность развития болезней сердца почти в два раза выше. Согласно текущим рекомендациям, в неделю нужно уделять умеренной активности, стимулирующей сердцебиение, 150 минут.

Поддержание здорового веса. Это может улучшить показатели холестерина, сахара в крови, кровяного давления. Для здоровья может иметь значение потеря 5-10% массы тела.