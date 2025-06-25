Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 июня 2025, 18:45
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Регулярные занятия спортом и другие простые способы улучшить здоровье сердца

Об этом полезно знать
Для поддержания здоровья сердца вы можете внести несколько изменений в образ жизни. Вот некоторые из них.
Регулярные занятия спортом и другие простые способы улучшить здоровье сердца
© Harvard Health

Питание в приоритете. Для защиты здоровья сердца выбирайте продукты, в которых много питательных веществ. Сосредоточьтесь на рационе, богатом разными фруктами, овощами, нежирными молочными продуктами, постным мясом, цельным зерном. Избегайте или сводите к минимуму потребление обработанного мяса, добавленного сахара, насыщенных жиров, натрия, подслащённых сахаром напитков. Сладкие напитки замените на воду, молоко, несладкий чай.

Регулярные занятия спортом. У тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, вероятность развития болезней сердца почти в два раза выше. Согласно текущим рекомендациям, в неделю нужно уделять умеренной активности, стимулирующей сердцебиение, 150 минут.

Поддержание здорового веса. Это может улучшить показатели холестерина, сахара в крови, кровяного давления. Для здоровья может иметь значение потеря 5-10% массы тела.

Регулярные занятия спортом и другие простые способы улучшить здоровье сердца
© Jacob Wackerhausen / Getty Images

Спокойный сон. Плохой сон может повысить риск возникновения сердечных заболеваний. Также большинству взрослых нужно 7-9 часов сна каждую ночь.

Отказ от табака. Известно, что табак негативно влияет на работу сердца.

Контроль здоровья. Отслеживайте показатели артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, регулярно проходите медосмотры.

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