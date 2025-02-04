Регулярные занятия спортом оказались лучшей привычкой для здоровья сердца при диабете

При регулярной физической активности снижается уровень «плохого» холестерина и повышается уровень «хорошего». Это улучшает общий липидный профиль, говорит Триста Бест, сертифицированный диетолог Balance One Supplements. Также это способствует контролю веса, уменьшает воспаление, улучшает кровообращение.

Исследования показывают, что лучше всего подходят для здоровья сердца аэробные упражнения. Это ходьба, плавание, езда на велосипеде. Они улучшают способность сердца перекачивать кровь, что приводит к уменьшению воспаления и снижению артериального давления.

Недавние работы также демонстрируют, что силовые тренировки могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, так как они способствуют наращиванию мышечной массы и улучшению обмена веществ.

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