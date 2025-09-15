Регулярные занятия спортом защитят здоровье ваших глаз

Исследование на мышах показало, что физические упражнения препятствуют чрезмерному росту кровеносных сосудов в глазах. Это защищает от возрастной макулярной дегенерации сетчатки.

Некоторые научные исследования с участием людей связывают также занятия спортом со снижением риска развития возрастной макулярной дегенерации. Согласно результатам метаанализа 2022 года, в котором участвовали 14 630 взрослых, высокий уровень физической активности защищает от раннего развития этого заболевания.

Определённую роль играет и вид упражнений. Наибольший эффект дают частые энергичные упражнения, которые требуют больших усилий или применения силы. Лёгкая же ходьба может не действовать таким же образом. С другой стороны, интенсивные физические упражнения людям с уже диагностированной возрастной макулярной дегенерацией не помогут.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.