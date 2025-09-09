Реклама и не только: названы причины, по которым нас тянет к сладкому после ужина

Дисбаланс уровня глюкозы в крови. Несбалансированное питание может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, из-за чего вы можете захотеть сладкого. Чаще всего такое происходит, когда вы едите продукты, богатые углеводами, но без других необходимых компонентов. Лучший способ борьбы с этим - есть сбалансированные продукты, содержащие много белка, клетчатки, полезных жиров.

Вкусовые рецепторы. После еды наш организм «устаёт» от пикантных вкусов и жаждет чего-то другого. Уменьшить это желание можно, если включить в основную часть блюда сладкие вкусы наряду с кислыми, горькими, солёными и вкусом умами.

Пик тяги к еде. Исследования показывают, что тяга к сладостям и солёным закускам постепенно возрастает в течение дня и становится более выраженной вечером. Об этом сказала Джоан Сальге Блейк, зарегистрированный диетолог, профессор нутрициологии Бостонского университета.

