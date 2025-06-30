Рикотта и другие сыры, которые помогут вам сжечь жир на животе

Творог. Это вкусный перекус, который поможет в снижении веса. В нём много казеинового белка, который медленно переваривается и даёт чувство сытости на несколько часов. Из половины чашки вы получите около 14 г белка на 90–110 ккал. Лучше всего выбирайте обезжиренный вариант.

Сыр пармезан. На 28 г этого сыра приходится мало лактозы и 10 г белка. Вы можете использовать его в качестве добавки к яйцам, овощам или салатам.

Моцарелла. Из частично обезжиренного сыра вы получите около 7 г белка на 28 г, а также 70–80 ккал.

Фета. 28 г такого сыра содержат около 4–5 г белка на 70–80 ккал.