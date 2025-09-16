Риск развития рака и не только: чем опасны для здоровья высокие дозы витаминов

Слишком большие дозы витаминов могут навредить здоровью. Так, постоянный приём высоких доз витамина Е (≥400 международных единиц (МЕ) в день) связывают с высоким риском смерти. Исследования показывают, что большое количество витаминов A, B6 и B12 может вызвать рак лёгких, а приём витамина Е в высоких дозах - рецидив рака после лучевой терапии.

Во время беременности избыток витамина А может привести к развитию аномалий у плода, в том числе повреждений сердца и мозга.