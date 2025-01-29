Риск развития желудочно-кишечных инфекций: чем опасна для здоровья сырая вода

Риск развития желудочно-кишечных инфекций: чем опасна для здоровья сырая водаИ чем она отличается от водопроводной
Приверженцы сырой воды утверждают, что она полезна для здоровья. К примеру, содержит необходимые минералы и пробиотики, которые удаляются из водопроводной воды. Но эта идея неверна, так как этих минералов слишком мало, чтобы их можно было убрать в процессе фильтрации. Кроме того, по мнению экспертов, большинство потребляемых нами минералов поступают из пищи, а не из воды.
Также не было научно доказано, что в сырой воде содержатся полезные бактерии — пробиотики. Нет исследований, которые бы связывали природную воду с пользой для здоровья. Всё это — скорее эффект плацебо. Даже идея о том, что сырая вода вкуснее, — это скорее психологический феномен.
Сырая вода несёт и риск возникновения серьёзных желудочно-кишечных инфекций, которые вызваны множеством патогенов. К вирусам, которые передаются через воду, относятся ротавирус и норовирус. Они вызывают быстро начинающуюся диарею и рвоту, гепатит А, поражающий печень.
Такие бактерии, как E. coli и Salmonella, или паразиты Cryptosporidium и Giardia, тоже приводят к диарее, которая способна привести к опасному уровню обезвоживания. В сырой воде может скрываться и Toxoplasma gondii. Эти бактерии вызывают выкидыш или врождённые дефекты у плода, если употреблять такую воду во время беременности.
Сырая вода может содержать водоросли, которые выделяют токсины, вызывающие проблемы с животом и повреждения мозга и нервной системы.
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