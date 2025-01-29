Риск развития желудочно-кишечных инфекций: чем опасна для здоровья сырая вода

Приверженцы сырой воды утверждают, что она полезна для здоровья. К примеру, содержит необходимые минералы и пробиотики, которые удаляются из водопроводной воды. Но эта идея неверна, так как этих минералов слишком мало, чтобы их можно было убрать в процессе фильтрации. Кроме того, по мнению экспертов, большинство потребляемых нами минералов поступают из пищи, а не из воды.

Также не было научно доказано, что в сырой воде содержатся полезные бактерии — пробиотики. Нет исследований, которые бы связывали природную воду с пользой для здоровья. Всё это — скорее эффект плацебо. Даже идея о том, что сырая вода вкуснее, — это скорее психологический феномен.