Рисовая вода оказалась полезна для похудения

Есть у неё и другие преимущества для здоровья

Многие из нас мечтают быстро похудеть. В одном видеоролике в соцсетях утверждается, что в этом помогает одна смесь, которую нужно пить перед сном.