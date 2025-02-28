Родительство поможет сохранить ваш мозг молодым

Оказалось, что родители с большим количеством детей обычно имеют более сильные связи в ключевых сетях мозга. Особенно тех, которые связаны с ощущениями и движением. Те же самые сети, как правило, деградируют с возрастом у людей. Чем больше детей в семье, тем сильнее проявляются различия в работе мозга у родителей.

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