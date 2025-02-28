Родительство поможет сохранить ваш мозг молодым

Опубликовано 28 февраля 2025, 19:301 мин.
Родительство поможет сохранить ваш мозг молодымЭто показало новое исследование
Согласно результатам новой работы с участием почти 37 000 взрослых, у родителей наблюдаются закономерности мозговых связей, которые прямо противоположны типичным возрастным изменениям. И эффект этот усиливается с появлением каждого нового ребёнка.
Команда учёных проанализировала сканы мозга и семейную информацию из UK Biobank. Сосредоточились учёные при этом на областях мозга, связанных с движением, ощущением и социальными связями.
Оказалось, что родители с большим количеством детей обычно имеют более сильные связи в ключевых сетях мозга. Особенно тех, которые связаны с ощущениями и движением. Те же самые сети, как правило, деградируют с возрастом у людей. Чем больше детей в семье, тем сильнее проявляются различия в работе мозга у родителей.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова