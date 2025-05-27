Ромашка и другие добавки, которые нельзя принимать при усталости и истощении

Ашваганда. Она известна успокаивающим действием. Если вы будете принимать эту добавку днём, то можете столкнуться с сонливостью. Подумайте о приёме ашваганды перед сном.

Ромашка. При регулярном приёме этой добавки у вас может появиться лёгкая дневная сонливость и снижение когнитивной активности. Об этом сказала Патрисия Баннан, магистр наук, дипломированный диетолог. Если же ромашка помогает вам заснуть, то пейте её перед сном.

Экстракт зелёного чая. Проблема здесь заключается в побочных эффектах. Добавки с экстрактом зелёного чая по сравнению с просто зелёным чаем обычно очень концентрированные. Это может привести к нервозности, проблемам с кишечником, нарушениям сна. Более того, согласно результатам исследований, высокие дозы такого экстракта вызывают повреждение печени. По данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья, экстракт зелёного чая может привести к болям в животе, тошноте, запорам, высокому кровяному давлению. Более безопасный способ получить заряд энергию - выпить именно зелёный чай, а не экстракт.